Bursa'da bir kahvehane kurşunlandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneyi kurşunlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 07:22, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 07:35
Siteler Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önüne motosikletiyle gelen kişi, iş yerinin camlarına ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, iş yerine 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.