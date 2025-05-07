Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün (7 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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