Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
Marmara'nın doğusunda 7 Mayıs'ta şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Edirne ve Kırklareli'nde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu harici), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Mayıs 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde Beklenen Yağışlar
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
- BALIKESİR °C, 32°C - Parçalı ve az bulutlu
- EDİRNE °C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi'nde Yağış Uyarısı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- DENİZLİ °C, 32°C - Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 31°C - Az bulutlu
- MANİSA °C, 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi'nde Puslu Hava
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ANTALYA °C, 23°C - Az bulutlu
- BURDUR °C, 28°C - Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi'nde Sağanak Yağış Uyarısı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Konya ve Karaman harici) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ANKARA °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ESKİŞEHİR °C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu'nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- BOLU °C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- DÜZCE °C, 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de Puslu Sabahlar
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Ordu harici) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
- AMASYA °C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ARTVİN °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu'da Sağanak Yağışlar Kapıda!
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu'da Sakin Hava Durumu!
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu
- MARDİN °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu