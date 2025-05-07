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Dolar günü yükselişle tamamladı

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 38,63 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 17:32, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 17:31
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Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları38,604038,605038,638038,6390
Avro43,855043,856043,928043,9290
Sterlin51,710051,730051,670051,6800
İsviçre frangı46,880046,890047,050047,0600
ANKARA
ABD doları38,574038,654038,608038,6880
Avro43,815043,895043,888043,9680
Sterlin51,650051,860051,610051,8200

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