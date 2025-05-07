Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 38,63 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 17:32, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 17:31
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,6040
|38,6050
|38,6380
|38,6390
|Avro
|43,8550
|43,8560
|43,9280
|43,9290
|Sterlin
|51,7100
|51,7300
|51,6700
|51,6800
|İsviçre frangı
|46,8800
|46,8900
|47,0500
|47,0600
|ANKARA
|ABD doları
|38,5740
|38,6540
|38,6080
|38,6880
|Avro
|43,8150
|43,8950
|43,8880
|43,9680
|Sterlin
|51,6500
|51,8600
|51,6100
|51,8200