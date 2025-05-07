Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,6040 38,6050 38,6380 38,6390 Avro 43,8550 43,8560 43,9280 43,9290 Sterlin 51,7100 51,7300 51,6700 51,6800 İsviçre frangı 46,8800 46,8900 47,0500 47,0600 ANKARA ABD doları 38,5740 38,6540 38,6080 38,6880 Avro 43,8150 43,8950 43,8880 43,9680 Sterlin 51,6500 51,8600 51,6100 51,8200