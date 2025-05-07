Fıkra gibi hırsızlık: Çaldığı araç yolda bıraktı!

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Şüpheli L.İ. (21), yardım etme bahanesiyle Bozulan aracın şoför koltuğuna oturdu. 'Vurdurma' yöntemi ile aracı çalıştıran şüpheli, gaza basarak olay yerinden kaçtı.

ARACIN ARKASINDAN KOŞTU, YETİŞEMEDİ

Otomobili çalınan vatandaş, bir süre çalınan otomobilinin ardından koştursa da, yetişemeyeceğini anlayınca durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ARIZALI ARAÇ HIRSIZI DA YOLDA BIRAKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Araçla bir süre gezen L.İ., merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ali Ferruh Yücel Caddesi'ne geldiği sırada, çaldığı otomobil yine stop etti.

TUTUKLANDI

Çevredekilerden yardım isteyen şüpheli, bu sırada aracı takip eden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. L.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.