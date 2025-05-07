Altının kilogram fiyatı 4 milyon 260 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 250 bin lira, en yüksek 4 milyon 275 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 242 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 765 milyon 299 bin 316,27 lira, işlem miktarı ise 1.603,83 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 855 milyon 286 bin 802,23 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NM Global Kıymetli Madenler, DenizBank, Yapı ve Kredi Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: