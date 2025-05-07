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ASELSAN Cihazları İpsala'da Hayat Kurtarıyor

ASELSAN Heartline OED cihazları İpsala Sınır Kapısı'nda yerleştirildi. Yılda 3 milyon yolcunun geçtiği kapıda önemli bir sağlık adımı atıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 10:14, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 10:15
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ASELSAN Cihazları İpsala'da Hayat Kurtarıyor

ASELSAN tarafından üretilen 7 otomatik eksternal defibrilatör cihazı, İpsala Sınır Kapısı'nda hizmet vermeye başladı. Bu cihaz, ani kalp durmalarında hastaya elektroşokla müdahale edilmesini sağlıyor.

ASELSAN Heartline OED Cihazları ile Hayat Kurtarın

Ani kalp durmalarında hastaya elektroşokla müdahale edilerek hayata döndürülmesini sağlayan cihazlar, sınır kapısının farklı noktalarına yerleştirildi. ASELSAN Heartline OED cihazlarının yetkili distribütörü Helvacıoğlu Medikal Yöneticisi Atacan Helvacıoğlu, yılda 3 milyondan fazla yolcunun geçiş yaptığı İpsala Sınır Kapısı'nda önemli bir sağlık adımı atıldığını belirtti.Helvacıoğlu, "İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ tarafından sınır kapısına 7 yerli üretim ASELSAN Heartline OED cihazı yerleştirildi. Bu cihazlar, ani kalp durmalarında saniyeler içinde müdahale imkanı sunarak hayat kurtarma potansiyeline sahiptir." dedi.Cihazların kullanımıyla ilgili personele eğitim verildiğini anlatan Helvacıoğlu, "Bu sayede İpsala Sınır Kapısı yolcular için çok daha güvenli bir geçiş noktası haline geldi." diye konuştu.

Cihazların Yaygınlaştırılması Gerekiyor

Helvacıoğlu, bu cihazların alışveriş merkezleri, kent meydanları, spor salonları, oteller, fabrikalar ve büyük işletmelerde de yaygın şekilde bulunması gerektiğini vurguladı.

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