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Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı

Ankara'da başlatılan 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı, Sincan Bucuk İlkokulu'nda uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 10:31, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 10:32
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Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı

Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının Ankara'daki ilk saha uygulaması, Sincan Bucuk İlkokulunda gerçekleştirildi.

Teorik Sağlık Eğitimleriyle Başlangıç

Etkinlik öncesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi.

Çocuklara Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Kazandırmak

İlkokul çağındaki öğrencilere küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması, sağlık konularındaki bilgi düzeyleri ve farkındalıklarının artırılması hedeflenen projeyle, çocukların güvenli ve eğlenceli bir ortamda sağlık çalışanlarıyla teması sağlandı.

Sağlık Elçileri Yetişiyor

Etkinlikte konuşan Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, projenin çocukları sağlık alanında bilinçlendirmeyi ve onları toplumda sağlık okuryazarlığının taşıyıcısı haline getirmeyi amaçladığını belirtti.Atak, programın bu etkinlikle başladığını ifade ederek, "Öğrencilerimizi, bugün edindikleri bilgilerle sağlık mesajlarımızın taşıyıcısı olarak görüyoruz. Ailelerine ve çevrelerine bu bilgileri aktaran en önemli çalışma arkadaşlarımız olarak onları sağlık elçimiz ilan ediyoruz." dedi.

Çok Kıymetli Bir Nesil Yetiştireceğiz

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ise eğitimlerin uzun vadede etkili olacağını söyleyerek, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programı artık tüm Türkiye'de okullarımızda yaygınlaştırılarak devam edecek." diye konuştu.Sağlıklarını koruma ve geliştirme konusunda eğitimler verilecek çocukların, aynı zamanda çevrelerine örnek olmalarının da hedeflendiğini belirten Kurtcebe, "Burada 8 istasyonumuz var. Aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, hijyen, hareketli yaşam ve 112 istasyonlarımızda çocuklarımız bilgi ediniyor. İnşallah hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için çok kıymetli bir nesil yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Sağlığına Destek

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da eğitim ortamlarının yalnızca akademik başarıyla değil, öğrenci sağlığıyla da desteklenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Koçak, uzman ekiplerle yürütülen sürecin öğrencilere farkındalık kazandıracağını dile getirdi.Etkinliğe, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.Etkinliğe katılan öğrencilere "Sağlık Elçisi" belgesi verildi.

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