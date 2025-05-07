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Lise öğrencisi otobüs şoförünün üzerine yürüdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lise öğrencisi, 97/A otobüsünde şoförle tartıştı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi ve şoförün soğukkanlı tutumu sayesinde büyümeden önlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 10:34, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 11:05
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 97/A numaralı halk otobüsünde bir lise öğrencisi ve otobüs şoförü arasında gergin bir an yaşandı. Öğrenci, "Sen kimsin lan" diyerek şoförün üzerine yürüdü. Şoför ise genci tutup "Terbiyesizlik yapma" sözleriyle uyardı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Detayları ve Şoförün Tavrı

Sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde otobüse binmek isteyen lise öğrencilerinden biri, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Öfkeli genç, şoförün üzerine yürüyerek, sürücüye "Sen kimsin" diyerek seslendi. Şoför, öğrenciyi sakinleştirmeye çalışarak, "Terbiyesizlik yapma" diyerek uyardı ve fiziki müdahaleye dönüşmesini önlemek amacıyla öğrenciyi tuttu.

Yolcuların Tepkisi ve Olayın Sonuçları

Olay anı, otobüste bulunan yolcular tarafından şaşkınlıkla izlenirken, genç öğrencinin arkadaşları ise o anları kayda aldı. Şoförün soğukkanlı tutumu sayesinde olay büyümeden sona erdi.

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