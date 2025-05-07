Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması

Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
TÜİK Verileri: 2024'te Türkiye'de 6 Bin 352 Kişi Hayatını Kaybetti
TÜİK Verileri: 2024'te Türkiye'de 6 Bin 352 Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
Ana sayfaHaberler Spor

Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk, transfer ve Osimhen hakkında konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 11:41, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 11:44
Yazdır
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması

Dursun Özbek, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulunurken "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok. Ben her zaman şuna inandım; bir görevi tamamlamadan kutlaması yapılmaz. Önümüzde 4 lig 1 kupa maçı var. Lige başladığımız günden beri sürdürdüğümüz konsantrasyonu ve sadece sahaya odaklanma fikrimizi aynen devam ettiriyoruz. Hiç kimse bizden erken bir kutlama beklemesin. Lig aritmetik olarak sonuçlanmamıştır. Sonuçlanmadan herhangi bir faaliyet içinde bulunmayacağız. Söylenmesini dahi istemiyorum." diye konuştu.

"Amacımız hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak"

Kalan tüm maçlara aynı konsantrasyonla çıkılacağını belirten Özbek, "Bu cumartesiden itibaren bütün maçlarımıza aynı konsantrasyonla aynı ihtimamla çıkacağız. Amacımız elbette ki hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak. Mayıslar Galatasaray'ındır mottosunu kuvvetlendirmek için bu başarıyı sağlamak zorundayız. Ben ve arkadaşlarım, bu başarı için tüm dikkatimizi sahaya çevirdik. Futbolcularımızla, teknik kadromuzla birlikte Galatasaray sevdalılarına kupalar hediye etmek için elimizden gelen en kuvvetli şekilde çalışıyoruz." dedi.

Osimhen açıklaması

Galatasaray Başkanı, Victor Osimhen hakkında gelen soruya da şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Transferler haziranın başındadır. Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok. Günü gelince düşüncelerimizi paylaşacağız."

Kaynak: beinSports

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber