375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da

Kabul edilen maddelere göre, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'daki değişiklikle Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısına, sırasıyla Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısı için ilgili mevzuat hükümlerinde kadrosuna bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar düzenlemeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmayacak. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısına denk kabul edilecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Hakkında Kanun'daki değişiklikle, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine Bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından tahsil edilen gelirler dahil olmak üzere tüm Gençlik ve Spor Bakanlığı gelirleri, Strateji Geliştirme Başkanlığı adına açılacak hesapta toplanacak. Toplanan bu gelirler, özel gelir karşılığı özel ödenek kaydına esas olmak üzere Bakanlığın merkez muhasebe birimi adına açılacak özel hesaba aktarılacak. Bakanlık, özel hesabı gelirlerinin elde edilmesi, tahsili, takibi, bu hesaba Bakanlık bütçesinden aktarılan tutarlar dahil harcamaların giderleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi ve özel hesabın işleyişine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Kaydedilen ödenekler; Bakanlığın gençlik, spor ve yurt hizmetlerinde kullanılacak taşınmazların yapım, kiralama, trampa, satın alma, devir, mülkiyetin gayriayni hak tesisi, danışmanlık, mal ve hizmet alımı, personel, bakım ve onarım, tefriş, ısınma, su, aydınlatma gibi işletme giderleri ile öğrenim kredisi, burs, barınma, beslenme ve destekleme ödemelerinin karşılanmasında kullanılacak.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'da bazı değişikliklere gidiliyor.

Asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezaları

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'ndaki değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri sendikalara üye olamayacak, sendika kuramayacak.

Aynı kanundaki değişikliğe göre, Kamu İşveren Heyeti, cumhurbaşkanının görevlendireceği cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında, cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşekkülüne ilişkin düzenlemeye de gidiliyor.

Devlet Personel Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin bazı ibareler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile Cumhurbaşkanlığının ilgili birimlerine aktarılması sebebiyle değiştiriliyor.

Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezaları artırılıyor. Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 liraya yükseltilecek.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada 20, bir takvim yılında 360 saati aşmamak ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenecek.

Teklifin, 9 maddesinin daha kabul edilmesinden sonra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.