Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

EGM'den yapılan açıklamada, Instagram sosyal medya platformunda "ilavetv.07" rumuzlu hesap yöneticisi A.K'nin, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.

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