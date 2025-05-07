Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 18:08, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 18:08
EGM'den yapılan açıklamada, Instagram sosyal medya platformunda "ilavetv.07" rumuzlu hesap yöneticisi A.K'nin, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.
A.K, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat gereği Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı hakimlikçe "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.