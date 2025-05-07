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Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor

Seyahat Sağlığı Merkezleri aşı ve sağlık danışmanlığı hizmeti veriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 13:17, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 13:18
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Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 56 Seyahat Sağlığı Merkezi'nde, seyahat öncesinde gidilecek ülkenin sağlık riskleri ve aşı gereklilikleri gibi konularda bireysel danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Seyahat Sağlığı Hizmetleri Herkese Ulaşıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen seyahat sağlığı hizmeti yalnızca Türk vatandaşlarına değil, Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişilere de sunuluyor.Türk vatandaşları için ücretsiz olarak verilen seyahat sağlığı hizmeti, yabancı uyruklulara belirlenmiş bir ücret karşılığında sağlanıyor.Seyahat sağlığı hizmeti, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (DST) Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR-2005) çerçevesinde yetkilendirilmiş merkezler aracılığıyla yürütülüyor.

Güvenli Seyahatin Sırrı: Seyahat Sağlığı Merkezleri

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 56 Seyahat Sağlığı Merkezi'nde, seyahat öncesinde gidilecek ülkenin sağlık riskleri, aşı gereklilikleri, sıtma gibi endemik hastalıklara karşı ilaçla koruma (kemoprofilaksi), hijyen önlemleri ve sağlık çantası hazırlığı gibi konularda bireysel danışmanlık hizmeti sunuluyor.Seyahat Sağlığı Merkezlerinden alınabilecek hizmetler, merkezlere ne zaman ve nasıl başvuru yapılabileceği ve merkezlerin iletişim bilgisi hakkında detaylara "Seyahat Sağlığı" internet sitesinde yer alan "Merkezlerimiz" bölümünden ulaşılabiliyor.

Yurt Dışı Seyahatlerinde Artış

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2024 yılında dünya çapında 1,4 milyar insan ülkeler arası seyahat etti. Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak, 11 milyon 390 bine ulaştı. Afrika'dan Asya-Pasifik'e, Latin Amerika'dan Okyanusya'ya kadar uzanan coğrafyalarda diplomatik, ticari ve insani temaslar yoğunlaşırken vatandaşlarımız sarıhumma, sıtma, tifo gibi bulaşıcı hastalık riski taşıyan bölgelere seyahat ediyor. Bu nedenle seyahat sağlığı hizmetlerinin kapsamı ve önemi giderek artmaktadır." ifadelerini kullandı.Vatandaşlara sağlıklı ve güvenli bir seyahat geçirmesi için gereken desteğin sunulduğunu vurgulayan Kan, hem bireysel sağlığın hem de toplum sağlığının korunması hedefiyle hizmetlerin sürdürüldüğünü vurguladı.

Aşı Uygulamaları ve Uluslararası Sertifikalar

Sarıhumma, tifo ve çocuk felci gibi hastalıklara karşı yapılan koruyucu aşılar, soğuk zincir koşullarında saklanan güvenli aşılar ile uygulanıyor ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar düzenleniyor. Aşı ve ilaçlar dijital sistemlerle takip ediliyor ve tüm merkezlerde ısı kontrol sistemleri acil durum planları ile uygulama güvenliği sağlanıyor.

Türkiye'nin Küresel Sağlık Diplomasisi

Seyahat sağlığı hizmeti aynı zamanda, Türkiye'nin küresel sağlık diplomasisi çerçevesinde yürüttüğü yumuşak güç uygulamalarından biri olarak dikkati çekiyor. Yurt dışına çıkan her birey, bu hizmetle yalnızca sağlık güvencesini değil, Türkiye'nin sağlık sistemine olan uluslararası güveni de beraberinde taşıyor. Dünya Sağlık Teşkilatı ile tam uyumlu olan bu uygulama, Türkiye'yi hem bölgesel hem de küresel düzeyde güvenilir bir sağlık partneri olarak öne çıkıyor."Güvenli Seyahat Bilinçli Hazırlıkla Başlar" ilkesiyle hareket eden Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, vatandaşların uluslararası seyahatlerini sağlık sorunlarından uzak ve güven içinde geçirmeleri için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.Seyahat sağlığı hakkında detaylı bilgiye, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait 444 77 34 (444 SSDH) numaralı Seyahat Sağlığı Danışma Hattı ve www.seyahatsagligi.gov.tr web sitesi üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

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