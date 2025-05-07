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Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı

Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sonucu vefat etti. TBMM'de düzenlenen törende anıldı. Devlet Bahçeli de törene katıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 13:20, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 13:23
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Kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te yapılan törenle anıldı. Anma törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anıldı.

Taziye Ziyaretleri

Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. Heyetin sonraki ziyaretçisi ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş, DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini iletti.

Bahçeli'nin Anma Törenine Katılımı

BAHÇELİ 99 GÜN SONRA MECLİS'E DÖNDÜKurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salona giriş yaptı. Bahçeli, rahatsızlığının ardından 99 gün sonra yeniden Meclis'e döndü.DEM Parti heyeti ile Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'e taziyelerini ileten MHP lideri Bahçeli, başsağlığı dileklerinin ardından anma töreninden ayrıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in Önemi

"ÖNEMLİ SÜRECİN EN TEMEL AKTÖRLERİNDEN BİRİSİ OLDU"Kurtulmuş, törende bir konuşma yaparak Önder'i andı.Sırrı Süreyya Önder'in yakın bir çalışma arkadaşı olduğunu anlatan Kurtulmuş, "İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun biz Sırrı Süreyya beyi gülmenin dışında bir hal içerisinde görmedik." diye konuştu."Bu ülkeyi doğusundan batısına, her bir karışıyla seven ve bunu da özümsemiş biriydi. Hayatının her döneminde yurtsever tarzını her vesileyle ortaya koyan bir arkadaşımızdı." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Son zamanlarda önemli bir sürecin en temel aktörlerinden birisi olmuştur. Barışın sağlanması, husumetin ortadan kalkması için inisyatif almıştır." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye İdeali

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİ BİR VASİYET"Kurtulmuş şöyle devam etti:"Bu büyük idealin bizim için bir vasiyet olduğunu görüyorum. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder'in terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak, bu idealin bir an evvel gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz."

Hatimoğulları'nın Konuşması

"RAHATSIZLIĞINI GERİ PLANA İTTİ"Kurtulmuş'un ardından sözü DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları aldı.Hatimoğulları, "O şuna yürekten inanıyordu; Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bir arada yaşayabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, en son yapılan barış ve demokratik toplum çağrısında o nedenle bu kadar büyük rol üstlendi. O nedenle rahatsızlığını geri plana itti." diye konuştu.

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