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Çelik: PKK'nın feshi yeni aşama olacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye" sürecinin tüm yönleriyle takip edildiğini dile getirip "PKK'nın feshi yeni aşama olacak." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 13:30, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 13:38
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye" sürecinin tüm yönleriyle takip edildiğini dile getirip "PKK'nın feshi yeni aşama olacak." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

AK Parti Milletvekilleri Toplantısı

Çelik'in açıklamaları şöyle:Cumhurbaşkanımız Genel Merkezi'mizde yaptığı toplantılara devam ediyor. Bugün 50 milletvekilimiz bu toplantıya katıldı. Toplantıda Bakanlar Kurulu üyelerimiz hazır bulundu. İç ve dış politikalarla ilgili ve milletvekillerimizin illeriyle ilgili gündeme ilişkin görüşüldü.Soruları Cumhurbaşkanımız yanıtladı. Cumhurbaşkanımız, ilgili bakan arkadaşlarımıza yönlendirerek talimatlandırdılar.Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın öncülük ettiği terörsüz Türkiye hedefine yönelik hassasiyet gösterilmesini, destek verilmesini ifade ettiler. Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır. Sürecin yakından takip edilmesini ifade ettiler.PKK'nın silah bırakma kararı açıklama gerekmektedir. PKK'nın feshi yeni aşama olacak.

Hindistan-Pakistan Çatışması

Dün akşam gece geç saatlerde Hindistan ile Pakistan arasında bir gerilim ortaya çıktı.Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı savaş uçaklarıyla saldırı söz konusu oldu. Biz Pakistan'a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz.Hindistan tarafı bunu daha önceki terör saldırılarına bir karşılık olarak ifade ediyor. Pakistan tarafı terörün araştırılmasıyla ilgili kapsamlı bir komisyon kurulmasını istemişti. Doğru olan da buydu. Sivil alanları hedefleyecek şekilde füzelerle ve savaş uçaklarıyla Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz.

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