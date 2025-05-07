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16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor

Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı gençler için sosyal medya düzenlemeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yeni düzenlemeler yolda.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 13:42, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 13:39
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16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TikTok'un Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar'ı kabul etti. Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz." dedi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar'ı kabul etti, kabulde sosyal medya alanında yürütülen önemli çalışmalar ele alındı.

Dijital Dünyada Güvenli Gelecek

Uraloğlu, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve işbirliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı.Uraloğlu, dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığına dikkati çekti.

16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi

Siber zorbalığın, çevrim içi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:"Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirdikleri görüşmede de özellikle 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımlarına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını anımsattı.Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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