Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 14:18, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 14:47
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti.
Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2025
📍 Irakın kuzeyi
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti.
Kullanılamaz hale getirilen mağarada,. pic.twitter.com/NHbA14ApKR