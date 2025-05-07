Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
YÖK ve ÖSYM, 2025 YKS için engelli adayların sınav şartlarını güncelledi. Yeni düzenlemeler hakkında bilgi alın.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 14:28, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 14:29
2025-YKS Kılavuzu: Engelli Adayların Sınav Uygulamalarına Yönelik Güncelleme Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda engelli adayların sınav uygulamalarına yönelik sağlık şartlarında düzenlemeye gidildi.
Bu doğrultuda 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu güncellenmiştir. Güncellenen Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
- 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu
- 2025-YKS Aday Başvuru Formu
- 2025-YKS Başvuru Merkezleri
- 2025-YKS Okul veya Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
- Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu