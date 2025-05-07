Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş

Erdoğan; "Ekonomik büyüme, enerji vs. bu konuların hiçbir muhalefetin gündeminde bulunmuyor. Her şeye gözlerine bant çekmişler. Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi biliyorlar ama dile getirmeye cesaret edemiyorlar. Bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini öneriyoruz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 22:50, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 22:53
Yazdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Beştepe'de Tarihi Anlar: Enerjiye Yeni Bir Soluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:"Önemli yatırımları ülkemize katan kurumlarımızı, bakanlarımızı, emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum." Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme yakaladığı herkes tarafından ifade ediliyor. Adeta kendimizle yarış halindeyiz.

Enerji Arz Güvenliği: Devletlerin En Büyük Sınavı

Enerji arz güvenliğinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği bir dönemdeyiz. Enerji talebi dünyada hızla artıyor. Bunun etkileri de doğada görülüyor. Sera gazlarının dünyamıza verdiği zarar da büyüyor.

Enerjide Büyüme: Türkiye'nin Stratejik Adımları

"Ülke olarak ortalamanın üzerine büyüme oranına sahibiz." Uluslararası kuruluşların tamamı enerji ihtiyacımızın katlanarak artacağını söylüyor. Son dönemde küresel riskler artıyor. Ülke olarak dünya ortalamasının üzerinde büyüme oranına sahibiz.Temel enerji kaynaklarımız erimekte, dünyamız kirlenmektedir. Tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre düzenlemektedir.

Enerji Krizleri: Dünyanın Başındaki Kara Bulutlar

"Tüm krizlerin temelinde enerji krizi var." Son yıllarda patlak veren krizlerin hepsine enerji belirleyici bir sebeptir. Tırmanan gerilimleri enerji yarışından bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören zihniyet hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecek. Bunlar kendi rahatları için mazlumların kanlarından beslenmeye devam edecektir.

Adil Enerji Politikaları: Türkiye'nin Kararlı Duruşu

"Her enerji hamlemizde adaletli tavra sahibiz." Biz enerji meselesini herkesin fayda sağlayacağı bir işbirliği konusu olarak görüyoruz. Hangi coğrafyada enerji hamlemiz varsa özünde böyle bir hassasiyet vardır. Adaletli tavrımızı her şart altında muhafaza edeceğiz.

Enerjide Başarı: Türkiye'nin Geleceği Parlıyor

"Başarıdan başarıya koştuğumuz sektörlerin başında enerji geliyor." Ülkemizi başarıdan başarıya koşturduğumuz alanların en başında enerji sektörü geliyor. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizde makus talihimizi değiştirdik. Akkuyu projemizle ülkemiz farklı bir lige yükselttik. Ayrıca ülkemizin enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze döndürdük.Hedefimiz 2023'te net sıfır emisyon. Yenilenebilir enerjide mümkün olan en üst seviyeye yükseleceğiz.

"Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş"

Ekonomik büyüme, enerji vs. bu konuların hiçbir muhalefetin gündeminde bulunmuyor. Her şeye gözlerine bant çekmişler. Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi biliyorlar ama dile getirmeye cesaret edemiyorlar. Bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini öneriyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber