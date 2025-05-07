Babasını darbeden 'Sansar Salvo'ya hapis cezası

Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Arslan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, sanığın babası müşteki Gazi Arslan ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Arslan savunmasında, olay günü babasının evine video çekip itiraf almak için gittiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Babam eski avukattır. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve eski kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlarla ilgili olarak beni vesayet altında almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim kesinlikle tokat atmadım. Videodaki ses tükürme sesidir. Bir hırgür oldu, yakasına yapıştım ama ufak bir hırgür oldu. Babam benim talebimi reddedince çok sinirlendim. Bu nedenle video koydum ama sonrasında videoyu sildim. Bu video sadece bir kaç saat kaldı."

- Baba şikayetçi olmadı

Müşteki Gazi Arslan ise oğlunun vesayet altına alınmasıyla kendisinin bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

Sanığın kiralarını toplayıp kendisine verdiğini anlatan müşteki Arslan, olay günü de sanığın "Kiraları alıyorsun bana vermiyorsun." dediğini, kedisinin ise sakin olmasın söylediğini fakat oğlunun öfkeli halinin devam ettiğini dile getirdi.

Karşılıklı itişme olduğunu belirten müşteki Arslan, "O sırada ben göğsüme doğru 3-4 yumruk yedim. Daha sonrasında komşular geldi kapıyı açtım. Sonra sanık evden ayrıldı. Sanığın sonradan olayı videoya aldığını öğrendim. Ben oğlumdan şikayetçi değilim." ifadelerini kullandı.

Söz verilen sanık Ekincan Arslan, babasının olayı yanlış hatırladığını ve karıştırdığını savundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Arslan'ı babasına yönelik "basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle önce 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Takdiri indirim uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne indiren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olmasını dikkate alarak, sanık Arslan'ın tahliyesini kararlaştırdı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

İddianamede, sanık Arslan'ın soruşturma aşamasında alınan savunmasında suçunu ikrar ettiği kaydediliyordu.

Sanığın babasını göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiği aktarılan iddianamede, Adli Tıp raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade ediliyordu.

İddianamede, sanık Ekin Can Arslan'ın "üstsoya karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.