Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından "Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım" çağrısı yaptı.

Yumaklı'nın Paylaşımı

"Gelecek kuşaklara nefes olsun diye, #YeşilVatan'ımızı hep birlikte koruyalım."

Etkinlik Detayları

9 Mayıs Cuma

81 ilde

Ormanlarımızda buluşuyoruz.