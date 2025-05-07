Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangını araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 18:22, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 18:24
TBMM'de Kartalkaya Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda komisyonun görev süresi 1 ay uzatıldı.