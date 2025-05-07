Apartmanda çıkan yangında evli çift hayatını kaybetti

Poyraz Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle evde mahsur kalan Handan Savaşkan'ı (53) kurtarmak için atlama yatağı açtı.

Pencereden atlama yatağına düşen ve vücudunda yanıklar bulunan kadın, kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Savaşkan'ın eşi Ali Savaşkan'ın (73) cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın sırasında banyoda bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan çiftin özel gereksinimli olduğu öğrenilen oğulları Cengizhan Savaşkan (26) ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangında hayatını kaybeden Handan Savaşkan için ikindi vakti Çınarcık Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Savaşkan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Handan Savaşkan, Çınarcık Mezarlığı'nda defnedildi.

Ali Savaşkan'ın cenazesinin ise defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.