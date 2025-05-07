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İsrail, Gazze'de sivillerin toplandığı caddeye saldırdı: 33 ölü

İsrail'in Gazze kentinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgeye düzenlediği saldırıda 33 Filistinli hayatını kaybetti, en az 80 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 20:22, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 22:14
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İsrail ordusu, dükkan ve iş yerinin yanı sıra çok sayıda Filistinlinin bulunduğu El-Vihda Caddesi üzerindeki Tayland restoranı ile Palmira kavşağına eş zamanlı saldırı düzenledi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombalı saldırıda 33 kişi yaşamını yitirdi, en az 80 kişi yaralandı.

Hastaneye nakledilen yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu, can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Filistinli aktivistler, İsrail'in saldırısını belgeleyen görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Gazze'deki hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda gazeteci Yahya Subeyh'in de hayatını kaybettiği duyurmuştu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivilleri hedef aldığı saldırılarda son 24 saatte 102 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi.

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