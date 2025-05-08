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8 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

8 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 00:04
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8 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak.

(TBMM/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki tüm belediye başkanlarının davet edildiği Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/12.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, GençTek "Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Dijital Mecralar Komisyonu'nda, Google yetkilileri, Google algoritma değişiklikleri ve sonuçları ile dijital telif konusunda sunum yapacak.

(TBMM/14.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye - Irak Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında yapılacak oturuma katılacak.

(Varşova)

2- Hindistan'ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayıncılık" temalı 9. Dini Yayınlar Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Beşiktaş Kulübü'nün 11 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi mevcut başkan Serdal Adalı, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenleyeceği toplantıyla yönetim kurulu listesini kamuoyuna tanıtacak.

(İstanbul/14.00)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Adana Demirspor maçının hazırlıklarını, Tüpraş Stadı'nda basına ve taraftara açık antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

3- Nesine 2. Lig play-off 1. tur maçları oynanacak.

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final öncesi katılımcı takımların başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(Atina/11.00)

5- UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde; Bodo/Glimt-Tottenham ve Manchester United-Athletic Bilbao rövanş maçları oynanacak.

(Bodo/Manchester/22.00)

6- UEFA Konferans Ligi yarı finalinde; Fiorentina-Real Betis ve Chelsea-Djurgarden rövanş maçları oynanacak.

(Floransa/Londra/22.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u konuk edecek.

(İzmir/17.00)

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