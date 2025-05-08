8 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Turan KULOĞLU atanmıştır.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 161 inci maddeleri gereğince Veysel EROĞLU Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirilmiştir.

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