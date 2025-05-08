Netflix, 12 yıl sonra ilk büyük değişikliğe gidiyor

Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza
Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Netflix, 12 yıl sonra ilk büyük değişikliğe gidiyor

Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, 12 yıl sonra ana sayfasında kapsamlı bir yeniliğe gidiyor. Şirket, ayrıca yapay zeka destekli arama ve TikTok benzeri dikey video özelliğini test etmeye hazırlanıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 07:22, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 07:38
Yazdır
Netflix, 12 yıl sonra ilk büyük değişikliğe gidiyor

Netflix, 2013 yılından bu yana ilk kez ana sayfa tasarımında büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, yeni tasarımın önümüzdeki haftalarda ve aylarda kademeli olarak hayata geçirileceği belirtildi.

Yeni tasarımda ana menü sayfanın sol tarafından merkeze taşınıyor. İçerik açıklamaları daha sade hale gelirken, öneriler kullanıcının izleme saatine ve gezinme davranışına göre anlık olarak kişiselleştirilecek.

TikTok benzeri özellik ve yapay zeka destekli arama geliyor

Netflix, mobil kullanıcılar için yapay zeka destekli bir arama sistemi ve TikTok tarzı dikey video akışı üzerinde çalıştığını da duyurdu.

Şirket, bu özelliklerin şu an için "küçük ölçekli testler" olarak planlandığını, ancak testlerin küresel çapta yapılmasının daha geniş kapsamlı bir dönüşümün işareti olabileceğini ifade etti.

Yeni arama sisteminde kullanıcılar, "Keyifli ve eğlenceli bir şeyler izlemek istiyorum" gibi doğal konuşma cümleleriyle içerik arayabilecek. Bu özellik, mobil cihazlarda isteğe bağlı olarak sunulacak.

Dikey video akışı ise Netflix içeriklerinden kısa kliplerin yer aldığı, kullanıcıların yukarı kaydırarak gezinebileceği bir keşif ekranı olacak. Beğenilen içerikler tek dokunuşla izlenebilecek.

Oyun ve canlı yayınlar da öne çıkacak

Yeni ana sayfada, yalnızca dizi ve filmler değil, Netflix'in son dönemde ağırlık verdiği canlı etkinlikler ve oyunlar da daha görünür hale gelecek.

Özellikle bu tür içeriklere ilgi gösteren kullanıcılar için menü seçenekleri buna göre özelleştirilecek.

Netflix Ürün Sorumlusu Eunice Kim ve Teknoloji Sorumlusu Elizabeth Stone, değişiklikleri şirketin ilk sanal "Ürün ve Teknoloji" tanıtım etkinliğinde duyurdu.

Kim, ana sayfa yeniliği üzerinde bir yılı aşkın süredir çalıştıklarını ve kullanıcı deneyiminin kısa süre içinde tamamen değişeceğini belirtti.

Yenilikler, rekor kar açıklamasının ardından geldi

Netflix'in bu yenilikleri, geçtiğimiz ay açıkladığı rekor düzeydeki çeyrek karlarının ardından geldi.

Ekonomik belirsizliklere ve Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinin piyasalarda yarattığı dalgalanmalara rağmen şirketin güçlü performansı, yatırımcıları memnun etmişti.

Öte yandan açıklamanın, Netflix'in 14 Mayıs'ta düzenleyeceği büyük reklam tanıtım etkinliğinden yalnızca bir hafta önce gelmesi dikkat çekti.

Netflix, zamanlamanın kasıtlı olmadığını belirtse de, yeniden markalaşma adımları ve şirketin son finansal başarısı, reklamverenlerin ilgisini yeniden canlandırabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber