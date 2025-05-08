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2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı

Merkez Bankası'nın 2024 yılı zararı TBMM'de açıklandı. Faiz giderleri 261 milyar TL'ye ulaştı. KKM ve döviz işlemleri de zarara katkı sağladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 07:47, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 07:48
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2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı

Merkez Bankası'nın 2024 yılı zararı 700 milyar lira olarak açıklandı ve bu zararın 261 milyar lirası faiz kaynaklı oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, zararın temel sebebinin faiz giderlerindeki artış olduğunu belirtti. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat (KKM) gideri de 240 milyar lira olarak hesaplandı. Karahan, KKM giderinin geçen yıl kur artışlarından değil, önceki yıllarda açılan KKM hesaplarının vadesinin 2024 yılında gelmesiyle oluşan kur farkından kaynaklandığını açıkladı. Döviz ve altında alım-satım kaynaklı zarar ise 266 milyar lira olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın Haziran 2023'ten sonra bir yıl içinde politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye yükselttiği, ilk indirim kararının ocak ayında alındığı ve nisanda politika faizinin 350 baz puan artırılarak yüzde 46'ya çıkarıldığı belirtildi.

Rezervlerdeki Değişim ve Altın Durumu

Karahan, 19 Mart sonrasında alınan faiz kararlarının ardından rezervlerde 30 milyar dolarlık bir erime yaşandığını ifade etti. 14 Mart'ta 171 milyar dolar olan rezervlerin, 25 Nisan'da 141 milyar dolara gerilediğini hatırlattı. Rezerv erimesinin sona erdiğini belirten Karahan, kısa vadeli borç oranına göre rezerv seviyesinin yeterli olmadığını ve rezerv biriktirmeyi düşündüklerini söyledi.

Altın Rezervleri

  • Merkez Bankası'nın emanet tuttuğu altın: 65 ton azaldı.
  • Sahipliğindeki altın: 50 ton arttı.
  • SWAP'lar kapatıldığı için: 15 ton azalmış gibi görünüyor.
  • Toplam sahip olunan altın: 508,9 ton ve geçen seneye göre 50 ton artış var.

Piyasalardaki Oynaklık ve Enflasyon Tahminleri

Karahan, 19 Mart'ta yaşanan piyasa oynaklığının yurt dışı kaynaklı olduğunu ve yurt dışı bankalarının Türk bankalarına koyduğu limitlerin kısa sürede dolmasıyla ani yükseliş yaşandığını belirtti. O günkü günlük işlem hacminin tarihsel ortalamaların çok üstünde olduğunu vurgulayan Karahan, piyasadaki oynaklığın kontrol altına alındığını söyledi. Ayrıca, enflasyon tahminlerinin güncellenmesi üzerinde çalıştıklarını ve ilk bulguların bozulmanın olmadığı yönünde olduğunu ekledi.

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