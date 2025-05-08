8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca Güney Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görülecek. 8 Mayıs 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Balıkesir: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Edirne: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu İstanbul: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Güney Ege'de toz taşınımı görülecek.

Denizli: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

32°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu İzmir: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Manisa: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Adana: 29°C, parçalı ve çok bulutlu

29°C, parçalı ve çok bulutlu Antalya: 24°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak yağışlı

24°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak yağışlı Burdur: 28°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Çankırı: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Eskişehir: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

25°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı Düzce: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Kastamonu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; zamanla az bulutlu hava bekleniyor.

Amasya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

29°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı Artvin: 20°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

20°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı Samsun: 22°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; zamanla az bulutlu hava bekleniyor.

Erzurum: 19°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

19°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı Kars: 17°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

17°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı Malatya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.