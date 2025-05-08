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Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A.'nın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 08:27, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 08:28
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Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, "Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan kırmızı bültenle aranan M.S. ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kırmızı bültenle aranan H.A.'nın Gürcistan'da yakalandığını belirtti.

Yakalanan suçluların Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını vurgulayan Yerlikaya, "Bizden kaçamayacaklar." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, mevcut kabine döneminde Türkiye'ye iadesi sağlanan suçlu sayısının 333'e ulaştığını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kabine dönemimizde; 16'sı terör, 80'i organize suç örgütü üyesi, 68'i uyuşturucu ticareti, 169'u çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 333 Kırmızı Bültenle aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık."

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen Adalet Bakanlığı ve bakanlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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