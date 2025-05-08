DMM'den İmamoğlu'nun Kapatılan Hesabı İçin Açıklama
24 Nisan 2025 tarihinde İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. DMM'den olaya ilişkin açıklama geldi. Soruşturma ve yasal süreç detayları haberimizde.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasının gerekçelerine ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 24 Nisan 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan bir paylaşımın, TCK'nın 214. maddesi kapsamında suç işlemeye alenen tahrik suçu oluşturabileceği değerlendirilerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.Başsavcılıktan, Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabının Kapatılmasına İlişkin Açıklama
Hesabın Kapatılma Süreci
Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle, tutukluluğunun sona ermesine kadar tedbiren X hesabının erişime engellenmesi talep edildi.Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
Alınan Kararlar
- 5651 sayılı Kanunun 8/2 ve 8/A maddeleri uyarınca erişim engeli kararı verilmesi talep edildi.
- Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK)'ya hem de Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB)'ye gönderilmesi istendi.
- İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesine karar verdi.
- Kararın bir örneğinin BTK ve ESB'ye gönderilmesine hükmedildi.
- Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fıkrası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine karar verildi.
- İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağı belirtildi.
X Hesabına Erişim Engeli
X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir.
Tutuklu Ekrem İmamoğlunun X hesabından, https://t.co/v5G8f6l0DH linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma. pic.twitter.com/79k546UIwDDezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 8, 2025