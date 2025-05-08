DMM'den İmamoğlu'nun Kapatılan Hesabı İçin Açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasının gerekçelerine ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 24 Nisan 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan bir paylaşımın, TCK'nın 214. maddesi kapsamında suç işlemeye alenen tahrik suçu oluşturabileceği değerlendirilerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hesabın Kapatılma Süreci

Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle, tutukluluğunun sona ermesine kadar tedbiren X hesabının erişime engellenmesi talep edildi.

Alınan Kararlar

5651 sayılı Kanun un 8/2 ve 8/A maddeleri uyarınca erişim engeli kararı verilmesi talep edildi.

un 8/2 ve 8/A maddeleri uyarınca erişim engeli kararı verilmesi talep edildi. Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) 'ya hem de Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) 'ye gönderilmesi istendi.

'ya hem de 'ye gönderilmesi istendi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği , hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesine karar verdi.

, hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesine karar verdi. Kararın bir örneğinin BTK ve ESB'ye gönderilmesine hükmedildi.

Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fıkrası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine karar verildi.

yerine getirilmesine karar verildi. İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağı belirtildi.

X Hesabına Erişim Engeli

X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir.