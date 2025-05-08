DMM'den İmamoğlu'nun Kapatılan Hesabı İçin Açıklama
24 Nisan 2025 tarihinde İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. DMM'den olaya ilişkin açıklama geldi. Soruşturma ve yasal süreç detayları haberimizde.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasının gerekçelerine ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 24 Nisan 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan bir paylaşımın, TCK'nın 214. maddesi kapsamında suç işlemeye alenen tahrik suçu oluşturabileceği değerlendirilerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Hesabın Kapatılma Süreci
Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle, tutukluluğunun sona ermesine kadar tedbiren X hesabının erişime engellenmesi talep edildi.Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
Alınan Kararlar
- 5651 sayılı Kanunun 8/2 ve 8/A maddeleri uyarınca erişim engeli kararı verilmesi talep edildi.
- Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK)'ya hem de Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB)'ye gönderilmesi istendi.
- İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesine karar verdi.
- Kararın bir örneğinin BTK ve ESB'ye gönderilmesine hükmedildi.
- Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fıkrası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine karar verildi.
- İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağı belirtildi.
X Hesabına Erişim Engeli
X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir.
Tutuklu Ekrem İmamoğlunun X hesabından, https://t.co/v5G8f6l0DH linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma. pic.twitter.com/79k546UIwDDezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 8, 2025