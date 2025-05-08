2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor

Gıda satışı yapan işletmelerde ve toplu tüketim alanlarında "gıda işletmesi karekodu" kullanımı artık zorunlu hale getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aralarında marketlerin de bulunduğu tüm gıda satışı gerçekleştiren işletmelerin, 60 gün içerisinde müşterilerin görebileceği bir alanda karekod bulundurması gerekecek. Bu düzenleme, hem tüketicilerin bilgilendirilmesini hem de işletmelerin denetim süreçlerinin şeffaflaşmasını amaçlamaktadır.

Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde, gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin görebileceği bir yerde bulundurulması zorunlu olacak. Bakanlık, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesinde duyuracak.

Uygulama Süresi ve Detaylar