Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

Ekrem İmamoğlu'nun 9,7 milyon takipçisi bulunan X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana mesajlarını verdiği X hesabına 8 Mayıs itibarıyla Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun X sayfasını açmak isteyen kullanıcılar "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" açıklamasıyla karşılaşıyor.

Erişim engeli kararının 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

İmamoğlu'nun X hesabı üzerinden en son CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği gösteriye davet mesajı paylaşılmıştı.

CHP mitingi için İmamoğlu hesabından yapılan paylaşımda "Bu akşam saat 20.30'da Beyazıt Meydanı'nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerinin yer almıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kampanya hesabından yapılan paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'den getirilen erişim engeline tepki geldi. Yavaş, "Bu hesap, erişim engeli kalkana kadar İmamoğlu'nun sesi olacak" diyerek İmamoğlu'nun mesajlarını kendi hesabından paylaşacağını duyurdu.