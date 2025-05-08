Edirne ve Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 38 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 09:33, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 09:34
Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
EDİRNE'DE 14 KIRKLARELİ'NDE 24 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.