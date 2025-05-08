Altının kilogram fiyatı 4 milyon 158 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 150 bin lira, en yüksek 4 milyon 210 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,4 azalışla 4 milyon 158 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 260 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 41 milyon 453 bin 473,14 lira, işlem miktarı ise 2.160,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 138 milyon 298 bin 443 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, DenizBank, Ahlatcı Metal Rafineri ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: