Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 38,62 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 17:24, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,6380
|38,6390
|38,6270
|38,6280
|Avro
|43,9280
|43,9290
|43,8000
|43,8010
|Sterlin
|51,6700
|51,6800
|51,6800
|51,6900
|İsviçre frangı
|47,0500
|47,0600
|46,7700
|46,7800
|ANKARA
|ABD doları
|38,6080
|38,6880
|38,5970
|38,6770
|Avro
|43,8880
|43,9680
|43,7600
|43,8400
|Sterlin
|51,6100
|51,8200
|51,6200
|51,8300