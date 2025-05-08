Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,6380 38,6390 38,6270 38,6280 Avro 43,9280 43,9290 43,8000 43,8010 Sterlin 51,6700 51,6800 51,6800 51,6900 İsviçre frangı 47,0500 47,0600 46,7700 46,7800 ANKARA ABD doları 38,6080 38,6880 38,5970 38,6770 Avro 43,8880 43,9680 43,7600 43,8400 Sterlin 51,6100 51,8200 51,6200 51,8300