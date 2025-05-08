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Dolar günü düşüşle kapattı

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 38,62 TL'ye gerileyerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 17:24, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 17:23
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Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları38,638038,639038,627038,6280
Avro43,928043,929043,800043,8010
Sterlin51,670051,680051,680051,6900
İsviçre frangı47,050047,060046,770046,7800
ANKARA
ABD doları38,608038,688038,597038,6770
Avro43,888043,968043,760043,8400
Sterlin51,610051,820051,620051,8300

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