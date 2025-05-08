Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 437 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen uygulamaların istihdam üzerindeki olumlu etkilerinin devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini ve 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ile 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, 743 bin 951 açık iş tespit edildiğini vurguladı. Çalışma hayatında yaşanan değişimlerin değerlendirilerek, ülkenin ihtiyaçlarına uygun program ve politikaların sürdürüleceği belirtildi.

İŞKUR'un İstihdamdaki Rolü

437 bin 291 işe yerleştirme

işe yerleştirme 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme

bireysel görüşme 255 bin 891 iş yeri ziyareti

iş yeri ziyareti 743 bin 951 açık iş tespiti

Gelecek Dönem Hedefleri

Çalışma hayatında yaşanan değişimler dikkate alınarak, ülkenin ihtiyaçlarına uygun program ve politikaların uygulanmasına devam edileceği açıklandı. Bu kapsamda, istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının güçlendirilmesi hedefleniyor.