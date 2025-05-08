Kayseri'de Miras Kavgası: Baba Oğul Arasında Kanlı Son
Kayseri'nin Talas ilçesinde miras tartışması sonucu oğul, babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 10:42, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 10:43
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, bir kişi tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında miras nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.R., babası M.R.'yi bıçakladı. Olay yerine gelen ekipler, M.R'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayın Detayları
- Olay yeri: Yenidoğan Mahallesi, Talas, Kayseri
- Mağdur: M.R. (83)
- Şüpheli: E.R. (58)
- Neden: Miras anlaşmazlığı
- Cenaze işlemleri: Kayseri Devlet Hastanesi morgu
- Polis müdahalesi: Şüpheli gözaltına alındı
Adli Süreç
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.