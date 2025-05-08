Kayseri'de Miras Kavgası: Baba Oğul Arasında Kanlı Son

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, bir kişi tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında miras nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.R., babası M.R.'yi bıçakladı. Olay yerine gelen ekipler, M.R'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın Detayları

Olay yeri: Yenidoğan Mahallesi, Talas, Kayseri

Yenidoğan Mahallesi, Talas, Kayseri Mağdur: M.R. (83)

M.R. (83) Şüpheli: E.R. (58)

E.R. (58) Neden: Miras anlaşmazlığı

Miras anlaşmazlığı Cenaze işlemleri: Kayseri Devlet Hastanesi morgu

Kayseri Devlet Hastanesi morgu Polis müdahalesi: Şüpheli gözaltına alındı

Adli Süreç

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



