Mersin'de Tefecilik Operasyonu: 70 Milyon TL'lik Vurgun

Mersin'de tefecilik yaparak 70 milyon TL haksız kazanç sağlayan ve zorla tahsilat yapmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapan şüphelilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Maddi sıkıntı yaşayanlara yüksek faiz karşılığı borç para vererek, yüksek meblağlı senet imzalattıran 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden ikisinin, ödeme güçlüğü çeken müştekilerin iş adreslerine giderek zorla tahsilat yapmaya çalıştıkları belirlendi.

Operasyonun Detayları

Polis Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 135 bin TL nakit para ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Vatandaşlardan toplam 70 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Soruşturmanın Sonucu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.



