Mersin'de Tefecilik Operasyonu: 70 Milyon TL'lik Vurgun
Mersin Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda, yüksek faizle borç verip zorla tahsilat yapan 2 tefeci tutuklandı. 70 milyon TL'lik vurgun ortaya çıkarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 10:51, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 10:52
Mersin'de tefecilik yaparak 70 milyon TL haksız kazanç sağlayan ve zorla tahsilat yapmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapan şüphelilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Maddi sıkıntı yaşayanlara yüksek faiz karşılığı borç para vererek, yüksek meblağlı senet imzalattıran 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden ikisinin, ödeme güçlüğü çeken müştekilerin iş adreslerine giderek zorla tahsilat yapmaya çalıştıkları belirlendi.
Operasyonun Detayları
- Polis Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 135 bin TL nakit para ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Vatandaşlardan toplam 70 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Soruşturmanın Sonucu
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.