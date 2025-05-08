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Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma

Rekabet Kurulu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ile paketlenmiş süt ve süt ürünlerinin üretim ve satışı alanlarında faaliyet gösteren 41 şirket hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 17:00, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 17:24
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Çiğ süt alımı, süt yemi satışı ile paketlenmiş süt ve süt ürünlerinin üretim ve satışı alanlarında faaliyet gösteren 41 şirket ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunmak suretiyle Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Hangi şirketler soruşturma kapsamında?

Çiğ süt alımı pazarında;

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

Ak Gıda San. ve Tic. AŞ

Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. AŞ

Akpınar Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. AŞ

Ateşoğlu Süt San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bahçıvan Gıda San. ve Tic. AŞ

Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Calmio Süt Gıda Tarım İnşaat ve Enerji San. Tic. AŞ

Cebeci Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ

Eceabat Süt Ürünleri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ

Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. AŞ

Eti Gıda San. ve Tic. AŞ

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ

Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. AŞ

Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ

İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. AŞ

Kaanlar Gıda San. ve Tic. AŞ

Karagöl Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kaya Kardeşler Gıda Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Kervan Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mamulleri San. Tic. AŞ,

Özgüllü Süt Mamülleri AŞ

Özışık Süt Ürünleri Yem Gıda Tarım Hay. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ

Pınar Süt Mamülleri San. AŞ

Rella Gıda San. ve Tic. AŞ

Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ

Sütaş Süt Ürünleri AŞ

Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ

Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ

Torunoğlu Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Paz AŞ

Trizi Gıda San. ve Tic. AŞ

Uğuray Süt AŞ

Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Süt yemi satışı pazarında;

Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ

Ak Gıda San. ve Tic. AŞ

Pro Yem Sanayi ve Ticaret AŞ

Paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarında;

Ak Gıda San. ve Tic. AŞ

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ

Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ

Gürsüt Besicilik Gıda San. ve Tic. AŞ

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Tic. AŞ

Pınar Süt Mamülleri San. AŞ

Seher Gıda Paz. San. ve Tic. AŞ

Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ

Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ

Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ

Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ

hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

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