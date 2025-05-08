Trendyol 1. Lig'de Son Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın mücadelelerinde görev alacak hakemler ve karşılaşmalar şu şekildedir:

10 Mayıs Cumartesi

16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor: Mehmet Ali Özer

Adanaspor-Geosis Boluspor: 16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: Halil Umut Meler

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: 16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Davut Dakul Çelik

Sakaryaspor-Esenler Erokspor: 16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen

Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor: Reşat Onur Coşkunses

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor: 16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: Yunus Dursun

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: 16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Yiğit Arslan

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: Oğuzhan Aksu

11 Mayıs Pazar

16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay



