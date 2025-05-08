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Minguzzi cinayetine ilişkin dava 20 Haziran'a ertelendi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 20 Haziran'a ertelendi. Mahkeme, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 17:06, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 17:05
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Minguzzi cinayetine ilişkin dava 20 Haziran'a ertelendi

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü'nün de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Balıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı.

Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" gibi yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Duruşmada Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in olay yerinde keşif yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Yeni bilirkişi raporu istendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuklanan iki şüpheli ve olayda kullanılan bıçakla ilgili yürütülen soruşturmaların akıbetinin sorulmasına hükmetti.

Görüntülerde sanık B.B'yi uzaklaştırmaya çalışan iki şahsın kimliği tespit edilerek tanık olarak dinlenmesini hükme bağlayan mahkeme, bilirkişi raporunu yetersiz bularak, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

Mahkeme, park yerinin görüntülerinin emniyet tarafından tespit edilerek bunlarla ilgili de bilirkişi raporu hazırlanmasını kararlaştırdı.

Olay yerinde keşif yapılması talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

Baba Minguzzi'nin açıklaması

Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapan maktul çocuğun babası Andrea Minguzzi, "Bu katilleri durdurmak lazım. Biz peşindeyiz. Artık Ahmet için maalesef her türlü adalet olmayacak çünkü geri gelmeyecek ama çocuklar ve yetişkinler için, herkes için savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ise en başından beri "Ahmetler" için mücadele ettiklerini belirterek, davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise sadece 2023'te bir biçimde suçtan etkilenen çocuk sayısının 537 bin olduğunu belirterek, "Bunların 237 bini suçtan etkilenen. 170 binden fazlası bir şekilde suça sürüklenen çocuklar. İnanılmaz bir rakam bu." dedi.

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