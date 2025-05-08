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Türkiye'de Yapay Zeka Girişimlerine Yatırım ve Destekler

Yapay zeka alanında start-up'lara yatırım, eğitim programları ve uluslararası işbirlikleriyle Türkiye'nin dijital dönüşümü hızlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 13:07, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 13:08
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Türkiye'de Yapay Zeka Girişimlerine Yatırım ve Destekler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Teknoloji ve İnovasyon Fonu" ile yapay zeka alanındaki yenilikçi start-up'lara yatırımı desteklediklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurmayı planladıklarını, bu alandaki yeni şirketlere ve oluşumlara destek olmayı amaçladıklarını ifade etti. TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi"nin açılışında konuşan Yılmaz, küresel yapay zeka etki endeksine göre 2030 yılı itibarıyla dünyada oluşacak yapay zeka ekonomisinin 16 trilyon dolar civarına ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Yapay Zekanın Çalışma Hayatına Etkileri

Yapay zekanın çalışma hayatında önemli etkiler yaratacağını vurgulayan Yılmaz, bazı mesleklerin tamamen ortadan kalkacağını, bu işlerin artık insanlara ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile gerçekleştirileceğini, yeni meslek gruplarının ortaya çıkacağını ve bazı mesleklerin ise icra edilme biçimi ve yöntemlerinin ciddi biçimde değişeceğini ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye Vizyonu

"Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda yalnızca yapay zeka ekosistemini değil, aynı zamanda bu alanı destekleyecek kurumsal ve yönetsel altyapıyı da şekillendirmeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, yeni teknolojilerde düzenleyici çerçevenin hassas bir konu olduğunu, aşırı düzenlemenin teknolojilerin gelişimine engel olabileceğini, hiç düzenleme yapılmaması durumunda ise ciddi risklerle karşılaşılabileceğini kaydetti.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Eylem Planı

Yılmaz, başkanlığında oluşturulan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu'nun ilgili tüm bakanlık temsilcileriyle belli aralıklarla bir araya gelerek yapay zeka politikalarını gözden geçirdiğini aktardı. Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi kapsamında 71 eylemden oluşan bir eylem planı hayata geçirildi.

  • Türkçe büyük dil modeli geliştirilmesi
  • Uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi
  • Yapay zeka ekosisteminin büyütülmesi
  • Nitelikli insan kaynağının artırılması
  • Yerli uygulamaların yaygınlaştırılması
  • Küresel oyuncu olacak işlemci altyapısının kurulması

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yapay zeka temelli girişimler önceliklendiriliyor.

Girişimlere Finansman Desteği ve Programlar

Yılmaz, özel sektörün bu alandaki rolünün çok önemli olduğuna dikkat çekerek, sadece kamuyla bu sürecin yürütülemeyeceğini belirtti. Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile yapay zeka alanındaki yenilikçi start-up'lara yatırım desteği sağlanıyor. Önümüzdeki dönemde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması planlanıyor. Böylece erken ve büyüme aşamasındaki girişimlere finansman desteği sağlanacak.

  • Turcorn 100 Programı'nda seçilen 23 adayın 9'u doğrudan yapay zeka alanında faaliyet gösteriyor.
  • Tech Visa programında kabul edilen 28 girişimden 10'u yapay zeka temelli.

Eğitim ve İnsan Kaynağı Gelişimi

Yapay zeka ve teknoloji okuryazarlığının tüm topluma yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu dönüşüm sürecinin uzmanlık gerektiren alanlarında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu eliyle çeşitli eğitim programları geliştirildi, 20 farklı üniversitede yapay zeka alanında ön lisans ve lisans düzeyinde programlar açıldı. Mevcut iş gücünün geleceğin mesleklerine uyum sağlaması için İŞKUR ve Mesleki Yeterlilik Kurumu çalışmalar yürütüyor; kamu kurumlarında ise Yapay Zeka Dönüşüm Programı başlatıldı.

Kamu Veri Alanı Projesi ve Uluslararası Uyum

Kamu kurumlarında veri yönetişimini etkinleştirmek ve veriden değer üretmek amacıyla Kamu Veri Alanı Projesi hayata geçirildi. Türkiye, Avrupa Konseyi Yapay Zeka ve İnsan Hakları Çerçeve Sözleşmesi hazırlık sürecine katkı sunuyor; Avrupa Birliği'nin Yapay Zeka Tüzüğü'ne uyum sağlamak üzere gerekli hazırlıklar başlatıldı.

Güvenilir Yapay Zeka ve Standartlar

Birleşmiş Milletler, OECD ve G20 gibi platformlarda yürütülen politika ve standart belirleme çalışmalarına Türkiye aktif katılım gösteriyor. Güvenilir yapay zeka uygulamalarının desteklenmesi amacıyla bir etki değerlendirme modeli ve bilgilendirme sistemi üzerinde çalışmalar yürütülüyor.ISO standartlarıyla uyumlu Yapay Zeka Risk Yönetim Sistemi ve Belgelendirme programı ile sistemin sürdürülebilirliği ve güvenliği teminat altına alınacak.

İnsana Hizmet Eden Teknoloji Vurgusu

"Yapay zeka insana hizmet ediyorsa, insani bir teknolojidir" diyen Yılmaz, toplumun refahına ve sosyal adalete hizmet eden teknolojilerin insani olduğunu vurguladı. Geleceğin inşasında algoritmalardan faydalanılacağını ancak özgürlük kavramı, insan iradesi ve seçme hakkının daima korunması gerektiğini belirtti. Bu alanın sadece teknik insanların değil, hukukçular, sosyologlar, sanatçılar ve kültür insanlarının da katkısıyla interdisipliner şekilde tartışılması gerektiğini ifade etti.

Zirveye Katılan Diğer Konuşmacılar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, zirvenin açılışında konuşmacı olarak yer aldı.

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