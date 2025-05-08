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MSB'den Pakistan-Hindistan Gerilimi ve Son Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan-Hindistan gerilimi, İsrail-Suriye gerginliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 13:08, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 13:09
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MSB'den Pakistan-Hindistan Gerilimi ve Son Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin yapılan açıklamada, "Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, iki ülke arasındaki tansiyonun bir an önce düşürülmesi ve benzer olayların tekrarını önlemek için gerekli mekanizmaların oluşturulması temenni edildi. Tarafların sağduyulu davranmaları telkin edildi.

MSB Açıklamaları ve Yalan Haberler

"Kamuoyunu yanıltmaya çalışan bahse konu yalan haber ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." MSB kaynakları, son şehit açıklamasında "Bölücü Terör Örgütü" ifadesinin çıkarıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamalarda olayın meydana geliş şekline göre farklı ifadelerin kullanıldığı, MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrında herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

  • MSB ve TSK'nın tavrı nettir.
  • Kamuoyunu yanıltmaya çalışan yalan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır.
  • Şehit aileleriyle aranın açılmaya çalışılması birlik ve beraberliği hedef almaktadır.

İsrail'in Suriye Üzerindeki Hava Harekatları

"İsrail'in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekatlarını tasvip etmiyoruz." MSB kaynakları, İsrail ile Suriye'de yaşanan gerginliklere ilişkin yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesini tavsiye etti. İsrail'in hava harekatlarının Suriye'de istikrarı bozduğu, Birleşmiş Milletler'in de bu saldırılara tepki gösterdiği belirtildi. Suriye yeni hükümetinin talebiyle bölgede bulunan tüm unsurlarla koordinasyon faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi.

Doğu Akdeniz'de NAVTEX ve Sondaj Faaliyetleri

"GKRY'nin ilan ettiği sözde MEB'inde yer alan 5'inci parsel için yeni ilan edilen bir NAVTEX bulunmamaktadır." MSB kaynakları, GKRY'nin sözde 5. parselde sondaj çalışması için NAVTEX yayınlandığı iddialarını yanıtladı. Sözde 5'inci parselin bir kısmının Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığı, bu alanda yapılacak herhangi bir ihlalin derhal engelleneceği belirtildi. VALARİS DS-9 sondaj gemisi ise halen sözde 10'uncu parseldedir ve bu parselin Türk Deniz Yetki Alanı ile çakışması bulunmamaktadır.

NATO'da Türk Generalin Görevlendirilmesi

"Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir Müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğine önemli katkılar sunuyor." NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda direktör seviyesinde temsil edilecek. Tuğgeneral Eray ÜNGÜDER, "İş Birliği ile Güvenlik Direktörü" görevine seçildi. Generalimiz, NATO'nun Ortaklık Ülkeleri ve Uluslararası örgütlerle iş birliğinin güçlendirilmesi, kapasite inşası ve istikrarın tesisi gibi kritik görevler üstlenecek. Bu gelişme, Türkiye'nin NATO'daki etkin rolünün ve güvenliğe olan katkısının önemli bir göstergesidir.

Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olarak İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir.


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