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Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası

Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği yerleştirildiği iddiası gündeme geldi. DEM Parti ve yetkililerden açıklamalar yapıldı.

Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 13:15, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 13:17
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Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatından kısa süre önce aracına bir suikast düzeneği yerleştirildiği ortaya çıktı. 3 Mayıs Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için, hastaneye yatmadan günler önce aracına suikast düzeneği yerleştirildiği iddiası gündeme gelmişti. Bu iddia, çeşitli açıklamalar ve değerlendirmelerle kamuoyunda geniş yankı buldu.

Suikast İddiasının Ortaya Çıkışı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada, Amerika ve İsrail'in bu sürece karşı olduğunu ve süreçte aktif görev yapan Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın öldürülebileceğini, Apo'nun kendilerine söylediğini ifade ettiğini belirtti. Kandil'in de bu iddiayı doğruladığı aktarıldı.

İsmet Özçelik'in Açıklamaları

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlanmadan birkaç saat önce Doğu Perinçek'i ziyaret ettiğini ve Öcalan'ın ABD ve İsrail uyarısını anlattığını söyledi. Görüşmeye katılan Yıldırım Gençer, Önder'in aracına suikast düzeneği konduğunu ve son anda fark edildiğini açıkladı. Önder, Perinçek ve Ethem Sancak'a resimlerini göstermişti. Bu olay, görüşmeden bir hafta önce yaşanmıştı.

  • Suikast düzeneği son anda fark edildi.
  • Olay, parti kurullarına taşındı ve resmi mercilere bildirildi.
  • İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmadı.
  • Henüz net bir sonuç iletilmedi.

DEM Parti'nin Açıklaması

DEM Parti, suikast iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlere açıklık getirdi. 2 Nisan'da otopark görevlisinin, Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenip aracı servise götürdüğü belirtildi. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edildi. Olay parti kurullarına taşındı, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldı ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletildi. Hem parti hem de Sırrı Süreyya Önder konunun yakın takipçisi oldu. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin henüz net bir sonuç paylaşılmadı.


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