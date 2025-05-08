Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!

Hakkında, MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Özdağ'ın yargılandığı davada süreç devam ediyor. Avukatları, Özdağ'ın bugünkü duruşmada sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini ve bu nedenle duruşmada hazır bulunamayacağını bildirdi. Bu gelişme üzerine mahkeme, duruşmayı 8 Temmuz tarihine erteledi.

Dava Süreci ve İddianame

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Ümit Özdağ ve avukatları bugünkü duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı, avukatların mazeret dilekçesi sunduğunu ve Özdağ'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

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