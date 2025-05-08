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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!

MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davada yargılama süreci devam ediyor. Avukatları tarafından Özdağ'ın bugünkü duruşmada sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiği ve bu nedenle duruşmada hazır bulunamayacağı bildirildi. Özdağ'ın duruşması 8 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 13:55, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 13:57
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!

Hakkında, MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Özdağ'ın yargılandığı davada süreç devam ediyor. Avukatları, Özdağ'ın bugünkü duruşmada sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini ve bu nedenle duruşmada hazır bulunamayacağını bildirdi. Bu gelişme üzerine mahkeme, duruşmayı 8 Temmuz tarihine erteledi.

Dava Süreci ve İddianame

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Ümit Özdağ ve avukatları bugünkü duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı, avukatların mazeret dilekçesi sunduğunu ve Özdağ'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

İddianamenin Detayları

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ'ın 26 Şubat 2020'de TBMM'de yaptığı basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
  • O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi.
  • 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlandı.
  • İddianamede, Özdağ'ın mevcut konumu itibarıyla MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin açıklanmasının suç teşkil ettiğini bilebilecek durumda olduğuna işaret edildi.
  • Şüphelinin, Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetleri ile icra ettikleri yeri açıkladığı bildirildi.
  • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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