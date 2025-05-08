KKM'de 7 haftanın en büyük çıkışı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre, KKM hesapları 2 Mayıs haftasında 25,5 milyar TL azalışla 659,7 milyar TL'ye geriledi.

KKM, 700 milyar liranın altına geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon 194,8 milyar TL'den 18 trilyon 373 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 21 trilyon 548,8 milyar TL'den 21 trilyon 543,9 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 229,2 milyar TL'den 2 trilyon 247,9 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 16,3 milyar TL'den 2 trilyon 80,5 milyar TL'ye çıktı

Takipteki alacaklar ise 380,6 milyar TL'den 388,2 milyar TL'ye geldi.