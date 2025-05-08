Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Vakıflar Haftası'nın bu yılki temasının 'vakıf ve aile' olduğunu belirterek, "Bu önemli haftanın medeniyetimizin iki taşıyıcı sütunu olan vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesinin fevkalade isabetli bulduğumu söylemek isterim. Her fırsatta vurguladığımız gibi millet olarak, göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç şüphesiz bu alanda, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz. Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Tarihimiz, hafızamız, kimliğimiz ve istikbalimiz açısından çok ağır bir sorumluluğu ifa eden Genel Müdürlüğümüzün 101'inci kuruluş yılını tebrik ediyorum" dedi.

'MEDENİYET KUMAŞIMIZ GÜZELDİR, DERİNDİR, SEÇKİNDİR'

Bugün Türkiye'de ve yurt dışında son 1 yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Erdoğan, "Tokat'taki Gök Medresemizin, Gaziantep'teki Kurtuluş Camimizin, Lefkoşa'daki Selimiye Camimizin ve Arnavutluk'taki İşkodra Camimizin açılış törenlerini birazdan canlı bağlantılarla hep birlikte icra edeceğiz. Titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete alınan bu eserler; ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırlardır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka bir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir. Bu kumaşın gergefi Balkanlardan Türkistan'a, Afrika'dan Güney Asya'ya, Anadolu'dan Hicaz'a medeniyet coğrafyamızın her bir karışını ihata eder" diye konuştu.

'VAKIF BİZİM İÇİN ALTIN BİR ANAHTARDIR'

Erdoğan, Türkiye'nin tüm vasıflarıyla birlikte aynı zamanda bir 'vakıf medeniyeti' olduğunu vurgulayarak, "Vakıf bizim için sadak-i cariyedir. Allah'ın rızasını kazanmak, topluma ve insanlığa faydalı işler yapmak için taşıdığımız altın bir anahtardır. Dayanışma ruhumuzun, yardımlaşma bilincimizin, birlik ve beraberlik şuurumuzun toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür. Hülasa vakıf, medeniyet mefkuremizin, hayata ve ahirete bakışımızın bu dünyadaki iz düşümüdür. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 101 yıldır yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışmalarını büyük bir dikkatle 101 yıldır başarıyla sürdürüyor; vakfedenlerin iradesi doğrultusunda günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyor, güçlendiriyor, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla başla gayret sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

'SON 2 YILDA 166 VAKIF KÜLTÜR VARLIĞI RESTORE EDİLDİ'

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her türlü vakıf eserine gözü gibi baktığını söyleyen Erdoğan, "Son 2 yılda Bitlis Hazo Han, Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası, Tokat Gök Medrese ve Muş Merkez Murat Paşa Cami'nin de yer aldığı 166 vakıf kültür varlığı restore edildi. Asrın felaketinde hasar gören tam 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı. Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs'ta toplam 20 yapının restorasyonu tamamlandı. Ecdat yadigarı topraklarda tam 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi, yakın zamanda bitirilmesi ön görülen 3 çalışma ise devam ediyor. 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısı 5 bin 927'ye ulaşmıştır. Bu çalışmalarda tam 12,3 milyar lira büyüklüğünde kaynak kullanılmıştır" dedi.

'YUVA KURACAK GENÇLERİMİZE DESTEKLERİMİZİ ARTIRDIK'

Ardından '2025 Aile Yılı'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda, Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kuracak gençlere yönelik desteklerini artırdıklarına dikkat çekerek, "Ayrıca, doğum yardımı ödeme rakamlarında ciddi oranda artışa gittik. Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içerisindeyiz. İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun, evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla vakıfların, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından canlı bağlantı ile KKTC, Arnavutluk, Tokat ve Gaziantep'te restore edilen vakıf eserlerinin açılışını gerçekleştirdi.