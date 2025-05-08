Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu

İzmir'in CHP'li Konak Belediyesinde işçilerin grevi ikinci gününe girdi. Belediye hizmetlerinin durduğu ilçede cadde, sokak ve çarşılar çöp yığınlarıyla doldu. Konak Belediyesi işçilerinin başlattığı grev nedeniyle mahalle ve sokaklarda çöpler toplanamadı. Cadde ve sokaklarda oluşan çöp dağları ve kötü koku, vatandaşların tepkisine neden olurken, birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çöpler yollara taştı. Konak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, grevi gerekçe göstererek vatandaşlardan konteynerlere ve sokaklara çöp bırakılmaması istendi. Ancak kentin hemen her köşesinde çöp dağları oluştu.

Çarşıda Çöp Sorunu ve Esnafın Tepkisi

Çarşı esnafı, turistlerin sokak ortasındaki çöpleri görmemesi için çöplerin üzerini naylon ile kapattı. Özellikle Kemeraltı Çarşısı'nda çöpler yol ortasında kaldı. Esnaf, bu durumun hem turistler hem de yerel halk için olumsuz bir izlenim yarattığını belirtti.

Toplu İş Sözleşmesi Anlaşmazlığı

Konak Belediyesine bağlı Merbel A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren 11. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bugünden itibaren başta ana hizmet binası, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü olmak üzere tüm belediye birimlerine "Bu İş Yerinde Grev Vardır" pankartı asıldı.

Belediye Hizmetlerinde Aksamalar

Yaklaşık bin 500 işçi greve çıktı.

greve çıktı. İlçede başta temizlik ve fen işleri olmak üzere belediye hizmetleri durdu.

Sokaklarda ve caddelerdeki çöpler toplanmadı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı başta olmak üzere birçok yerde çöp dağları oluştu.

Vatandaşların ve Esnafın Tepkileri

Hasan Sarpçı: "Milletin hakkını versinler, hayat şartları ağır. Çöpler sokağın ortasında, normal bir görüntü değil bu."

"Milletin hakkını versinler, hayat şartları ağır. Çöpler sokağın ortasında, normal bir görüntü değil bu." Bir başka vatandaş: "İzmir'in yıllardır görüntüsü bu ve bu şekilde devam ediyor. Başka bir şehre gittiğimizde İzmir'in ne kadar kötü bir halde olduğunu anlıyoruz. Yerli ve yabancı birçok turistin geldiği Kemeraltı'ndaki bu görüntü resmen rezalet. Dışarıdan gelen insanlara İzmirliler olarak rezil oluyoruz. Buraya da bir kayyum atasınlar bari de kurtulalım bunlardan."

"İzmir'in yıllardır görüntüsü bu ve bu şekilde devam ediyor. Başka bir şehre gittiğimizde İzmir'in ne kadar kötü bir halde olduğunu anlıyoruz. Yerli ve yabancı birçok turistin geldiği Kemeraltı'ndaki bu görüntü resmen rezalet. Dışarıdan gelen insanlara İzmirliler olarak rezil oluyoruz. Buraya da bir kayyum atasınlar bari de kurtulalım bunlardan." Mehmet Turhan: "55 senedir İzmir'deyim ve böyle bir şey görmemiştim ama 5-10 senedir her şeyi görüyorum. Vatandaşlar düşünsün bu görüntüyü. Bu yöneticiler düşünsün. Yazık."

Belediyeden "Sokağa Çöp Bırakmayın" Uyarısı

"Sokağa çöp bırakmayın" Konak Belediyesi'nde grevin başlaması sebebiyle, belediye tarafından yapılan açıklamada sendikanın en düşük 52 bin 900 TL maaş teklifini reddettiği duyuruldu ve vatandaşlar çöpler konusunda uyarıldı. Açıklamada, "Bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız; mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır" denildi.